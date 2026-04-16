Vindo de um triunfo confortável por 3-0 na primeira mão dos quartos de final, o Shakhtar Donetsk empatou a dois golos no reduto do AZ Alkmaar e carimbou a presença nas meias-finais da Liga Conferência.

Com a final da Taça dos Países Baixos marcada para domingo e perante a tarefa difícil que a equipa tinha pela frente, o técnico do AZ deixou vários dos habituais titulares no banco, entre eles o defesa português Alexandre Penetra.

Depois de uma primeira parte em que o nulo persistiu, os ucranianos, que já estavam a justificar o golo, abriram o marcador à beira da hora de jogo, através de um contra-ataque mortífero finalizado por Alisson (58m).

A eliminatória estava bem encaminhada para o Shakhtar, contudo, o AZ ainda sonhou com a reviravolta, graças aos golos de Isak Jensen e Matej Sin, aos 73 e 80 minutos.

Balançado para o ataque, o AZ continuou a sofrer com as transições ofensivas do Shakhtar, que chegou à igualdade a sete minutos dos 90, por intermédio de Luca Meirelles.

O adversário da equipa comandada por Arda Turan nas meias-finais será o vencedor da eliminatória entre Crystal Palace e Fiorentina. Os «eagles» estão em clara vantagem, depois do triunfo por 3-0 em Florença.