As federações inglesa e galesa de futebol anunciaram no domingo um boicote à seleção russa, a propósito da invasão da Rússia à Ucrânia.

A primeira a avançar com esta decisão foi a federação inglesa. «Em solidariedade com a Ucrânia e para condenar com todo o coração as atrocidades cometidas pela liderança russa, a FA confirma que não jogará frente à Rússia em qualquer jogo internacional num futuro próximo. Isto inclui qualquer jogo a nível sénior ou de formação», lê-se, na nota.

O tom do comunicado do organismo do País de Gales é semelhante: «A Federação Galesa de Futebol condena o uso da força e as atrocidades que estão a ser cometidas pela Rússia na invasão à Ucrânia. A [FAW] decidiu que não vai jogar qualquer jogo internacional com a Rússia num futuro próximo, em qualquer nível.»

Refira-se que a FIFA anunciou no domingo a decisão de manter a Rússia no play-off de acesso ao Mundial 2022, mas o conjunto russo terá de jogar em campo neutro, sem espectadores, sem hino e sob a designação da federação de futebol e não do país.

A Polónia, adversária da Rússia no referido play-off, já reiterou que se recusa a jogar.