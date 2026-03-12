VÍDEO: adeptos do Celta e do Lyon em confrontos nas ruas de Vigo
Clubes defrontam-se nos oitavos de final da Liga Europa, esta quinta-feira
Os adeptos do Celta de Vigo e do Lyon entraram em confrontos antes do jogo a contar para os oitavos de final da Liga Europa, que se realiza esta quinta-feira em Vigo. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.
Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver adeptos armados com paus e de cara tapada. Segundo a imprensa espanhola, dois dos três feridos a registar são franceses.
Esta noite, o Lyon, orientado por Paulo Fonseca, procura regressar às vitórias depois de quatro jogos consecutivos sem vencer (três derrotas e um empate) e alcançar, novamente, os quartos de final da Liga Europa.
O Celta de Vigo, por sua vez, venceu três dos últimos quatro jogos.
O duelo está marcado para as 20h, desta quinta-feira, e pode acompanhá-lo aqui, ao minuto.