Depois dos incidentes ocorridos em Amesterdão, na quinta-feira à noite, que envolveram confrontos entre neerlandeses e israelitas, a União Europeia reagiu condenando os atos e sublinhando a necessidade de combater o antissemitismo.

O episódio que levou à detenção de 57 pessoas e que deixou outras 10 feridas, deu-se depois do jogo entre Ajax (Países Baixos) e Maccabi Tel Aviv (Israel), que terminou 5-0 para a equipa da casa. De acordo com as autoridades locais, os confrontos ocorreram entre grupos manifestantes contra a guerra em Gaza e um grupo de adeptos do Maccabi.

Tendo em conta o sucedido, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar «indignada com os ataques vis de ontem à noite contra cidadãos israelitas em Amesterdão».

«Condeno veementemente estes atos inaceitáveis. O antissemitismo não tem lugar na Europa. E estamos determinados a combater todas as formas de ódio», escreveu ainda.

Também o líder do Conselho Europeu, Charles Michel, em vésperas de passar a pasta a António Costa, condenou «os ataques absolutamente repreensíveis contra cidadãos israelitas em Amesterdão».

Michel salientou que «o nosso empenhamento no combate ao antisemitismo e a todas as formas de ódio continua inabalável. A UE prosseguirá os seus esforços dedicados a promover a tolerância, garantir o respeito e proteger a segurança e o bem-estar de todos os indivíduos», acrescentou ainda.

De recordar que, na manhã desta sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel anunciou a deslocação com urgência aos Países Baixos na sequência dos incidentes.