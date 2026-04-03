A qualificação da seleção do Congo para o Mundial 2026 foi motivo de celebração geral no país, sendo que o presidente Félix Tshisekedi até decretou feriado nacional no dia seguinte ao feito futebolístico. Mas nem todos rejubilam.

Alguns clubes estão insatisfeitos com a federação de futebol congolesa por terem, alegadamente, retido jogadores no país sem o acordo dos clubes para efetuar uma cerimónia de condecoração presidencial.

Os jogadores e a equipa técnica vão receber a distinção de Cavaleiro da Ordem Nacional dos Leopardos pela qualificação, que não acontecia há mais de 50 anos.

Manolo González, treinador do Espanhol, criticou a decisão na antevisão ao duelo com o Betis, nesta sexta-feira.

«O Pickel não foi dispensado pela seleção. No que diz respeito aos jogadores do Congo que disputaram o jogo desta semana e qualificaram-se para o Mundial, recebemos uma carta da Federação do Congo a informar-nos de que não dispensam o jogador. Não se trata do Pickel, mas sim da seleção em geral. A partir daí, quando ele regressar, tomaremos as medidas adequadas em relação ao jogador», explicou.

«É uma situação invulgar para nós, que temos jogadores do Congo. O clube tomará as medidas necessárias. São coisas com que nunca me tinha deparado, que estão fora do meu controlo. Há outras questões posteriores que poderei controlar e que irei controlar. O clube fez o que devia, contactou a Federação do Congo e a FIFA e aplicará as sanções que for necessário aplicar», avisou González.

Outro treinador indignado é Olivier Letang, técnico do Lille, que ficou privado do ex-FC Porto Chancel Mbemba. Letang expressou a sua insatisfação ao jornal L'Equipe.

«A Federação Congolesa de Futebol decidiu unilateralmente reter os jogadores até segunda-feira, apesar de os regulamentos da FIFA serem claros: os jogadores devem regressar aos seus clubes 48 horas após o jogo. O jogador deveria ter chegado a Lille ontem (quinta-feira) ao final da tarde. O caso já está nas mãos da comissão disciplinar da FIFA, porque isto cria um precedente muito perigoso para todos os clubes, que pagam aos seus jogadores», resumiu o técnico.

Porém, nem todos os clubes estão chateados com o Congo, que será adversário de Portugal na fase de grupos. Curiosamente, o Betis felicitou a condecoração de Cedric Bakambu.