Pouco depois de ter proferido um discurso em que condenou os insultos racistas sofridos pela comitiva da equipa sub-20 do Palmeiras no jogo com o Cerro Porteño, no Paraguai, o presidente da confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL), o paraguaio Alejandro Domínguez, tornou-se no foco das atenções pelo comentário à possibilidade de a Libertadores poder vir a ser disputada sem equipas brasileiras: «Seria como o Tarzan sem Cheeta. Impossível».

Acontece que Cheeta era um chimpanzé que apareceu em diversos filmes sobre a história de Tarzan, em meados do século passado. Depois do discurso a condenar os episódios racistas no futebol da América do Sul, a analogia caiu mal junto dos clubes brasileiros, que pediram rapidamente explicações ao dirigente.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que sugeriu a saída do clube das provas da CONMEBOL caso o Cerro Porteño não seja severamente punido pelo episódio na Libertadores sub-20, considerou a declaração «desastrosa», enquanto o internacional brasileiro, Bruno Guimarães, que atua no Newcastle, sugeriu que Domínguez «tem muito mais coisas com que se preocupar, como por exemplo fazer cumprir a lei, do que fazer piadas».

«Em relação às minhas recentes declarações, quero expressar as minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A CONMEBOL Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a CONMEBOL. Reafirmo o meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de discriminação», reagiu Alejandro Domínguez, nas redes sociais.