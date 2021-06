A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) confirmou, esta quinta-feira, a existência de 19 casos positivos de covid-19 em membros das delegações dos dez países participantes desde o arranque da Copa América. Desta forma, aumenta para 65 o número de casos, contabilizando com árbitros e trabalhadores do torneio.

Em comunicado, a CONMEBOL explicou que desde o início do torneio, que vai decorrer no Brasil até 10 de julho, foram realizados 5.458 testes de infeção do novo coronavírus, sendo que 1,19 por cento tiveram resultado positivo.

«Até ao momento, registámos 65 casos positivos: 19 correspondem a membros das delegações participantes, enquanto os restantes 46 referem-se a árbitros, ‘staff’ nos estádios e funcionários da CONMEBOL», refere o organismo, em nota oficial.

Antes do arranque da Copa América, a CONMEBOL registou 13 casos positivos do novo coronavírus na delegação da Venezuela, em que o português José Peseiro é selecionador. As delegações da Colômbia, Bolívia e Peru também registaram casos positivos.