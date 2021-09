A FIFA informou esta terça-feira que abriu um processo disciplinar foi aberto às federações de futebol do Brasil e da Argentina depois da polémica no jogo de domingo entre as duas seleções.

Já com a bola a rolar, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, suspendeu o encontro, uma vez que quatro jogadores da albiceleste terão quebrado as regras sanitárias da covid-19 impostas em solo brasileiro.

«Após a análise dos relatórios oficiais da partida entre Brasil e Argentina da qualificação para o Mundial 2022, a FIFA confirma que foi aberto um processo disciplinar a envolver as duas federações. As duas seleções foram solicitadas a fornecer mais informações sobre os factos que levaram à suspensão da partida, que serão recolhidas e, de seguida, analisadas exaustivamente pelo Comité Disciplinar da FIFA. Novas atualizações serão fornecidas em devido tempo», lê-se, no comunicado do organismo que rege o futebol mundial.