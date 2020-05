A Federação de Futebol do País de Gales (FAW) confirmou, esta terça-feira, a conclusão da época futebolística de 2019/2020, indicando o Connah’s Quay Nomads para a Liga dos Campeões.

O Connah’s Quay liderava o campeonato com 56 pontos, mais quatro que os The New Saints, que tinham ganho os oito últimos campeonatos do País de Gales e foram indicados, tal como o Bala Town, para a Liga Europa.

O até então líder, após saber da decisão da FAW, declarou-se como campeão nacional, pela primeira vez na sua história.

A FAW informa, em comunicado, que ainda não foi decidida a «promoção e as descidas entre as ligas».