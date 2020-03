O Conselho e o Congresso da FIFA foram ambos adiados esta quarta-feira pelo organismo. O primeiro passa para junho ou julho e o segundo para setembro, devido ao surto do novo coronavírus (covid-19).

Em comunicado, a FIFA anunciou a decisão de adiar ambos os eventos devido à situação atual em várias partes do mundo, com a vontade de que «todas as 211 associações possam assistir ao congresso», que vai realizar-se pela 70.ª vez, agora a 18 de setembro, em Adis Abeba, na Etiópia.

Já o Conselho da FIFA, inicialmente apontado para 20 de março, vai ser realizado em junho ou julho, de forma presencial na sede da FIFA em Zurique, ou por videoconferência.