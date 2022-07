A saída de Lewandowski deixou um vazio no centro do ataque do Bayern. O substituto do polaco, de acordo com a imprensa alemã pode ser Harry Kane.



De resto, Julian Nagelsmann deixou bastantes elogios ao internacional inglês e capitão do Tottenham. «É um jogador brilhante, mas muito caro. Esse é o problema. É um dos poucos futebolistas que pode jogar com avançado centro e na posição 'dez'. É muito forte e brilhante de cabeça e com ambos os pés», disse, em conferência de imprensa.



Quem não gostou nada de saber dos elogios de Nagelsmann a Kane foi... Antonio Conte. O técnico italiano frisou que o atacante é um dos rostos do projeto dos spurs e aproveitou para responder ao homólogo ao Bayern.



«Honestamente, não ouvi. Mas eu sou um treinador que não fala sobre jogadores das outras equipas. A situação é simples: o Harry é uma parte muito importante do projeto. São apenas rumores», frisou.



«Se eu quiser alguma coisa, falo com o clube e não com a imprensa. São apenas rumores, mas não gosto de falar sobre jogadores de outras equipas. Se quero algo, não o faço pela imprensa. Talvez seja uma falta de respeito para com outro clube", disse o técnico dos londrinos.