O Canadá, estreante na Copa América, garantiu na noite de sexta-feira a qualificação para as meias-finais da competição, ao vencer a Venezuela no desempate por penáltis (4-3), após o empate a um golo no final do tempo regulamentar, em Arlington, nos Estados Unidos.

Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, jogou os 90 minutos, no Canadá, tendo falhado um dos penáltis no desempate. Na Venezuela, Jhonder Cádiz (Famalicão) entrou aos 60 minutos e marcou um dos penáltis. Matías Lacava (Vizela) também jogou, tendo entrado aos 84 minutos nos comandados de Fernando Batista.

No segundo jogo dos quartos de final, Jacob Shaffelburg adiantou os canadianos, comandados por Jesse Marsch, aos 13 minutos, com um remate na área após jogada de Jonathan David pelo lado direito.

Já na segunda parte, Salomón Rondón fez o 1-1, aos 64 minutos, com um golaço que promete ficar entre os melhores momentos do torneio. Após um lançamento lateral a favor do Canadá, que colocou muitos jogadores na área venezuelana, Jon Aramburu aliviou, Rondón ganhou no corpo a corpo a meio-campo perante Moïse Bombito e, vendo o guarda-redes Maxime Crépeau adiantado, bateu-o com um forte e colocado remate em “chapéu” para o empate.

O 1-1 arrastou-se até ao final do tempo regulamentar e tudo se decidiu nos penáltis, com os canadianos a acertarem quatro de seis (Jonathan David, Moïse Bombito, Alphonso Davies e Ismaël Koné concretizaram, Liam Millar e Eustáquio não) e os venezuelanos apenas três de seis (Rondón, Tomás Rincón e Cádiz marcaram, Yangel Herrera, Jefferson Savarino e Wilker Ángel não).

Nas meias-finais, na terça-feira, pelas 20h locais (01:00 de quarta-feira em Lisboa), em East Rutherford, o Canadá defronta a Argentina, detentora do troféu e campeã mundial em título.