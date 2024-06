O estreante Canadá venceu o Peru por 1-0 na noite de terça-feira, em jogo da segunda jornada do Grupo A da Copa América.

Um golo de Jonathan David, aos 74 minutos, valeu o primeiro triunfo de sempre dos canadianos na prova, após assistência de Jacob Shaffelburg, que entrara para a segunda parte.

O único golo do jogo surgiu já com o Peru reduzido a dez jogadores: foi também Shaffelburg que sofreu a falta que esteve na origem da expulsão do peruano Miguel Araújo, aos 59 minutos.

O médio do FC Porto, Stephen Eustáquio, foi titular no Canadá e disputou todo o encontro.

Com este triunfo, o Canadá isola-se no 2.º lugar do grupo A, atrás da Argentina, que horas depois, já madrugada desta quarta-feira em Portugal, venceu o Chile.

O Peru mantém-se com um ponto, tal como o Chile, vendo a sua vida mais difícil: os peruanos não caem na fase de grupos desde 1995.