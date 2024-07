Nem só de festa se fez a final da Copa América. A Argentina ganhou no relvado, com um golo de Lautaro Martínez no prolongamento, diante da Colômbia. Mas antes disso, houve muita confusão e caos nos acessos ao estádio Hard Rock, em Miami.

A final foi adiada por mais de uma hora após milhares de adeptos terem sido impedidos de entrarem no recinto. Outros, arranjaram meios alternativos para entrar - através de condutas de ar condicionado, o que gerou muita indignação nas redes sociais.

O Departamento de Polícia de Miami-Dade confirmou «vários incidentes» antes da abertura dos portões do estádio. Milhares de adeptos, incluindo crianças, ficaram retidos no exterior do estádio em grande número, com o calor que se fazia sentir na zona a agravar os problemas. Vários adeptos foram detidos, outros até expulsos do estádio durante o jogo. Estavam 550 agentes destacados para a final.

Alexis Lalas, antigo futebolista dos Estados Unidos da América, disse na Fox Sports que isto pode afetar a imagem do país na organização de eventos. «Compreendo que isto não é bom para a CONMEBOL, mas isto acontece no nosso país e não é bom para os Estados Unidos, a menos de dois anos do Campeonato do Mundo. Tenho certeza de que a FIFA, o Canadá e o México trabalharão para garantir que isso não aconteça», disse.