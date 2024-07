Tem sido um tema recorrente, sobretudo depois das declarações de Kylian Mbappé que apontou o Europeu como uma competição mais difícil do que a Copa América. Contudo, para Lionel Scaloni, as duas provas têm o mesmo grau de dificuldade.

O selecionador argentino abordou o assunto e deixou ainda uma sugestão à Conmebol: convidar uma seleção europeia para a Copa América, à semelhança do que foi feito, por exemplo, este ano, com o Canadá.

«Não acho que uma competição seja mais difícil do que a outra. Chegaram seleções importantes às meias-finais do Euro. Seleções que defrontámos no Mundial [França e Países Baixos] e saímo-nos bem, mas isso não quer dizer que fôssemos ao Euro e o ganhássemos. Ou talvez sim. O nível entre a Euro e a Copa américa é muito parecido. Seria bom que houvesse convidado europeu um dia na Copa América e o contrário também. A dificuldade é a mesma, acho que não há muita diferença», disse Scaloni em conferência de imprensa.

O treinador dos campeões do mundo falava na antevisão ao jogo com o Canadá, na meia-final da Copa América. Durante a conversa com os jornalistas, confirmou que Lionel Messi está pronto para ir a jogo, apesar da gestão física a que foi submetido na fase de grupos.

«O Leo está bem, terminou bem [o jogo com o Equador]. Vai a jogo. Estamos tranquilos», avançou.

Refira-se que a Argentina defronta o Canadá na madrugada desta quarta-feira (01h00).