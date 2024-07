O futebolista argentino Lionel Messi não escondeu alguma insatisfação com o penálti falhado no desempate ante o Equador, nos quartos de final da Copa América, batido à Panenka, assumindo que estava «convencido» em bater daquela forma.

«Muita raiva, estava convencido em bater assim. Tinha falado com o Dibu [Martínez] e com [Gerónimo] Rulli. Não tinha praticado, mas tinha falado com eles. Eu vinha de bater vários remates cruzados, por isso o guarda-redes também ia arriscar. Quis bater assim e saiu-me alta», afirmou, em declarações aos jornalistas, na zona mista do estádio, em Houston, após o triunfo nos penáltis (4-2), na sequência do empate a um golo no final do tempo regulamentar.

Messi deixou ainda elogios ao guarda-redes Emiliano Martínez, que defendeu dois penáltis no desempate. «Sabia que o Dibu está sempre nestes momentos, ele gosta destes momentos, agiganta-se», referiu Messi, que falou também das queixas que sentiu contra o Chile na 2.ª jornada da fase de grupos e da ausência no jogo que fechou o grupo, ante o Peru.

O jogador argentino explicou que, durante a semana, tratou «de tirar as dores que tinha». «Fui treinando aos poucos, sentindo um pouco de medo, mas soltando-me aos poucos. Nos últimos treinos senti-me melhor e pensei que podia estar. Sentia-me bem. Claro que há um pouco de medo psicológico de ter uma lesão ou uma dor, mas a nível muscular nada tinha. [Scaloni] perguntou-me se estava pronto para jogar e disse-lhe que sim», explicou Messi.

A Argentina garantiu a primeira vaga nas meias-finais e aguarda adversário, que vai sair do jogo entre Venezuela e Canadá.