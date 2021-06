O futebolista do Arouca, Sema Velázquez, foi chamado por José Peseiro e juntou-se esta segunda-feira à seleção da Venezuela, fortemente atingida pela covid-19, para a Copa América.

O defesa de 30 anos regressa à seleção pela qual já somou 27 internacionalizações e marcou três golos. Isto acontece após uma época de retorno ao Arouca, onde, em meio ano, se tornou peça fundamental na promoção dos comandados de Armando Evangelista à I Liga.

No sábado, o selecionador da Venezuela, o português José Peseiro, já tinha chamado 15 novos jogadores devido ao surto de covid-19 que afetou 13 elementos da comitiva.

No domingo à noite, no primeiro jogo, a Venezuela perdeu por 3-0 com o Brasil.