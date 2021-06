A Argentina venceu esta madrugada a seleção do Paraguai, por 1-0, ascendendo à liderança do grupo A da Copa América, beneficiando do empate, horas antes, entre Chile e Uruguai.

Em Brasília, a Argentina, que tal como o Chile assegurou um lugar nos quartos de final, marcou o único golo do jogo aos dez minutos, por Alejandro ‘Papu’ Gómez’, que foi uma das seis novidades no onze inicial de Lionel Scaloni, que não teve Marchesín (FC Porto) e Nicolás Otamendi (Benfica).

Depois do empate com o Chile (1-1) e do triunfo por 1-0 sobre o Uruguai, a seleção comandada por Scaloni deu mais um passo para garantir a vitória no grupo A, antes dos quartos de final. O último jogo dos argentinos é com a Bolívia, na segunda-feira.

O duelo teve recorde para Lionel Messi, que igualou o recorde de 147 jogos de Javier Mascherano pela Argentina. A equipa ‘albiceleste’ acabaria por ver um golo anulado aos 45+1 minutos, por fora-de-jogo na altura em que Di María rematou para boa defesa de Antony Silva, numa jogada que prosseguiu e acabou num autogolo que não valeu.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO A:

1.º: Argentina, 7 pontos/3 jogos

2.º: Chile, 5/3

3.º: Paraguai, 3/2

4.º: Uruguai, 1/2

5.º: Bolívia, 0/2