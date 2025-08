A Ponte do Oresund liga Dinamarca e Suécia. Uma estrutura que, desde 2000, serve de ligação a milhares de pessoas que, na maioria, atravessam a fronteira sueca para ir trabalhar na Dinamarca. Estende-se por 16 quilómetros e separa Malmö, uma das principais cidades suecas, da capital dinamarquesa Copenhaga.

Duas cidades que, por esta altura, já aquecem para o duelo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, entre Malmö e Copenhaga, que apesar de serem de países diferentes, distam cerca de 40 quilómetros/minutos uma da outra, de carro ou transportes públicos.

E o duelo começou já a ferver na noite do apuramento do Malmö para a terceira pré-eliminatória, com adeptos da equipa sueca e alguns jogadores, de forma mais efusiva o internacional dinamarquês Jens Stryger Larsen, a cantarem de forma ofensiva contra o Copenhaga. «Nós odiamos o Copenhaga, nós odiamos o Copenhaga…», gritou-se, após o triunfo do Malmö ante o Rigas FS, por 1-0, na quarta-feira, na segunda mão da segunda pré-eliminatória.

A situação levou a reparos da polícia dinamarquesa esta sexta-feira, considerando que o duelo entre Malmö e Copenhaga é «de alto risco», segundo Peter Dahl, inspetor sénior da polícia de Copenhaga, «quase no mesmo nível» dos jogos entre Brondby e Copenhaga.

«Vamos atacar isso massivamente com diálogo, porque queremos que estes jogos sejam disputados em boa ordem», disse Peter Dahl, em declarações ao BT.dk, antes de deixar críticas a Stryger Larsen, que no seu país representou Brondby e Nordsjaelland, adversários do Copenhaga.

«Também notei que havia um jogador da seleção dinamarquesa que foi muito agressivo. É claro que é uma pena que não estejamos todos juntos – polícia, clubes e jogadores – a tentar combater esse mal, em vez de criar este clima», referiu, ainda.

O primeiro jogo é em casa do Malmö, na terça-feira, tendo arbitragem do português João Pinheiro. A segunda mão é em Copenhaga, dia 12.