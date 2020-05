Após vinte dias de ausência, Kim Jong-un voltou a aparecer em público, de acordo com a agência de notícias norte-coreana KCNA.



Segundo a mesma fonte, o líder da Coreia do Norte marcou presença na inauguração de uma fábrica de fertilizantes e que foi bastante aplaudido pelos presentes.



Recorde-se que surgiram rumores acerca do estado de saúde de Kim Jong-un após este não ter sido visto durante largos dias (leia mais no site da tvi24).