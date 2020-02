Um tribunal distrital de Incheon decidiu, esta terça-feira, que os adeptos que não viram o futebolista português Cristiano Ronaldo em ação num jogo particular em Seul, na Coreia do Sul, em 2019, vão ter de ser indemnizados.

Ronaldo ficou no banco de suplentes da Juventus a 26 de julho, frente à equipa de estrelas da liga coreana, a K-League Stars, num jogo que terminou empatado, 3-3.

Alegadamente devido a fadiga muscular, o internacional português de 34 anos, que completa 35 na quarta-feira, não jogou.

O duelo teve assistência de cerca de 65 mil adeptos, após o promotor, a agência The Fasta, ter garantido a presença do português. Os bilhetes, entre os 23 e os 300 euros, esgotaram em poucos minutos.

Coreanos pedem indemnização por Ronaldo ter falhado amigável

Dois adeptos avançaram com uma ação por publicidade enganosa contra o promotor, condenado a pagar 371.000 won (moeda da Coreia do Sul), ou seja, 282 euros a cada um. Em agosto, um adepto viajou mesmo da Coreia do Sul para pedir satisfações a Ronaldo.

Outras ações judiciais estão ainda a decorrer, após o promotor ter arrecadado cerca de 4,4 milhões de euros com a venda de bilhetes.