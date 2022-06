O Brasil goleou, esta quinta-feira, a Coreia do Sul por 5-1 num encontro de preparação para o Mundial 2022.



A seleção orientada por Paulo Bento teve um mau arranque de jogo e aos sete minutos já perdia por 1-0. Na sequência de um bom desenho ofensivo, Alex Sandro fugiu pela esquerda e cruzou rasteiro para Fred. O médio do Manchester United não acertou bem na bola, mas Richarlison, oportuno, empurrou a bola para o fundo da baliza de Seung-Gyu Kim.



À passagem da meia hora o adversário de Portugal no grupo H do Mundial do Qatar conseguiu igualar a contenda por Hwang Ui-Jo. Ainda antes do intervalo o Brasil voltou a colocar-se na frente do marcador por Neymar, de grande penalidade. A estrela maior do Escrete bisou no início da segunda parte novamente de penálti antes de começar a 'dança' das substituições.



Tite lançou Fabinho, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Coutinho e Gabriel Jesus. O médio do Aston Villa precisou de apenas dois minutos para marcar num pontapé cruzado na área e o avançado do City fechou as contas do marcador no último minuto.