A Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, goleou esta terça-feira o Egito, por 4-1, em jogo particular.

Em Seul, a equipa do técnico português, adversária de Portugal no Mundial 2022, ganhou vantagem cedo: Hwang Ui-Jo fez o 1-0 aos 16 minutos, Kim Young-Gwon ampliou para 2-0 cinco minutos depois.

Já perto do intervalo, o conjunto egípcio ainda reduziu, por Mostafa Mohamed, mas na reta final do encontro os sul-coreanos chegaram à goleada. Cho Gue-Sung marcou o 3-1 a cinco minutos dos 90, Kwon Chang-Hoon fechou as contas nos descontos.

Este foi, de resto, o quarto particular que a Coreia do Sul realizou neste mês de junho, com saldo positivo: apenas uma derrota, com o Brasil, um empate com o Paraguai e duas vitórias, ante Egipto e Chile.