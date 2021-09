A não ser que jogue FIFA regularmente, é pouco provável que saiba quem é Cesinha. O brasileiro de 31 anos é desconhecido na Europa, mas um autêntico fenómeno de popularidade na Coreia do Sul, onde joga pelo Daegu FC.

«A minha cara feia já apareceu num refrigerante aqui na Coreia. Tenho bolachas com o meu rosto, até um chocolate que eles gostam bastante que tinha a foto de vários jogadores da Liga e fui o único estrangeiro. Os fãs compram o chocolate e identificam-me nas redes sociais. E eu guardo tudo, fico feliz de ver o carinho das pessoas comigo», confessou o atacante, em entrevista ao site UOL.

O ex-Atlético Mineiro tem como ídolo Cristiano Ronaldo, e já teve a oportunidade de o defrontar, num amigável entre a seleção da Liga coreana e a Juventus. Um encontro que Cesinha guardará para sempre, até porque deixou CR7 com cara de poucos amigos.

«Foi um dia que eu não queria que acabasse. Eu já tinha combinado com o outro brasileiro, o Éder [companheiro no Daegu], que, se eu marcasse um golo faria a comemoração do Cristiano Ronaldo, até porque aqui na Liga eu já a fazia. Ele aceitou. Marquei o golo e fizemos a comemoração juntos, e vi na hora que ele ficou meio chateado», revelou o jogador brasileiro.

«Fui ter com ele e fiz-lhe uma vénia, para ele perceber que não era para ofender. No final pedi-lhe a camisola, claro. Disse-lhe que era um grande fã dele, que ele era o meu ídolo e que aquele dia era o concretizar de um sonho. Ele foi amigável, disse-me que eu era um ótimo jogador, para acreditar sempre no meu potencial e que posso chegar a lugares inimagináveis. Aquele dia não me sai da cabeça. Foi 'o dia’», afirmou Cesinha.

Veja o vídeo: