O FC Seoul foi multado pela Liga sul-coreana de futebol em 100 milhões de won, cerca de 75 mil euros (74.700), por ter colocado bonecas nas bancadas do estádio, em substituição dos adeptos, no jogo de domingo, à porta fechada, ante o Gwangju.

O comité disciplinar da Liga justificou a multa pela gravidade do incidente, considerando-o insultuoso para as mulheres e para todas as famílias dos adeptos.

Algumas das bonecas foram sentadas e outras de pé, com máscara, nos lugares dos espetadores, simulando a assistência, na vitória do FC Seoul por 1-0, ante o Gwangju, para a segunda jornada da liga sul-coreana.

Na segunda-feira, o FC Seoul pediu desculpa pela colocação das bonecas, lamentando a situação desconfortável criada para os adeptos, referindo que a intenção era adicionar um elemento de diversão e incentivo, sem qualquer conteúdo de cariz erótico ou sexual, a exemplo do que aconteceu nos outros jogos, em que bonecos de papelão renderam os adeptos.

Alguns dos cartazes que as bonecas apresentavam faziam referência, num tamanho de letra menor, a sítios com transmissão ao vivo de conteúdos de cariz sexual, algo que o clube sul-coreano admitiu como um erro injustificável.

O principal campeonato de futebol da Coreia do Sul começou a 8 de maio, com jogos à porta fechada e um calendário reduzido, após o início adiado em mais de dois meses, devido à pandemia da covid-19.