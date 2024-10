O pai e o irmão de Heung-min Son foram condenados por um tribunal da Coreia do Sul a pagar, cada um, uma multa de multa de três milhões de won (cerca de 2.000 euros), por violar a lei de proteção de menores na academia de futebol da qual são proprietários.

O caso remonta ao início deste ano, quando os pais de um jovem que frequenta a escola de futebol acusaram o treinador, irmão do avançado do Tottenham, de ter agredido o filho, que terá ficado com uma nódoa negra na coxa esquerda. Os pais do jovem futebolista alegaram que outros colegas também tinham sido alvo de insultos.

Além do pai e do irmão de Heung-min Son, outro homem foi condenado com uma multa do mesmo valor. Todos terão também de completar 40 horas de sessões educativas sobre abuso infantil, mas ainda podem recorrer da decisão.

Segundo a AFP, o pai de Son pediu desculpa, mas garantiu que os treinadores da sua academia «nunca falaram ou agiram de uma forma que não estivesse enraizada no amor pelas crianças».