A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, perdeu esta quarta-feira ante o Japão, por 3-0, na terceira e última jornada da Taça do Leste Asiático, num resultado que permitiu aos nipónicos o triunfo na competição.

O Japão garantiu o triunfo com três golos na segunda parte, por Soma (49m), Sasaki (63m) e Machino (73m).

A seleção sul-coreana, vencedora de cinco edições da competição, entre as quais as três últimas, viu agora o Japão suceder-lhe no palmarés. Os nipónicos terminam o grupo com sete pontos (duas vitórias e um empate), com mais um ponto do que a Coreia do Sul.

A Coreia do Sul, que disputou a competição asiática apenas com jogadores que alinham no campeonato do país, defronta Portugal no Mundial 2022 a 2 de dezembro, num grupo que conta ainda com Uruguai e Gana.