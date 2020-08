O Jeonbuk, de José Morais, aproximou-se este sábado da liderança do campeonato sul-coreano, ao vencer por 2-0 no terreno do Daegu.

Um bis de Kim Bo-Kyung, aos 31 e 44 minutos, deu o triunfo à equipa do técnico português, em jogo da 15.ª jornada da prova.

O Jeonbuk segue assim no segundo lugar da tabela classificativa, mas agora a um ponto da liderança, ocupada pelo Ulsan, que empatou.