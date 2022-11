Fernando Lázaro é o novo treinador do Corinthians, sucedendo ao português Vítor Pereira, confirmou este domingo o emblema brasileiro.

«O Sport Club Corinthians Paulista comunica que Fernando Lázaro, 41 anos, é o novo treinador da equipa principal masculina», refere o Timão, anunciando que o «contrato é válido até ao fim da temporada 2023».

Lázaro é um nome da casa no Corinthians, pois está já há quase duas décadas no clube, em diversas funções.

O técnico brasileiro era adjunto e também já foi analista de desempenho e gestor do Centro de Inteligência do Futebol do clube.

O anuncio do Corinthians já propiciou, através das redes sociais, comentários generalizados de desagrado com a escolha do sucessor de Vítor Pereira, que vai ser apresentado, segundo o clube, numa «conferência de imprensa no dia 14 de dezembro».

Lázaro estava como observador do Brasil para o Mundial 2022, mas «após acordo com a CBF e a seleção brasileira, deixou a cidade de Turim, na Itália», para voltar ao país natal e preparar 2023 no Timão.