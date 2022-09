O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou na noite deste domingo na visita ao São Paulo (1-1), em jogo da 26.ª jornada do Brasileirão, o principal campeonato brasileiro.

A equipa comandada pelo técnico português adiantou-se no marcador aos 14 minutos de jogo, por Yuri Alberto, num belo e forte remate em zona frontal, de pé esquerdo.

O São Paulo conseguiu empatar de penálti, por Eder, aos 33 minutos, no golo que ditaria o 1-1 final no marcador.

Com este resultado, o Corinthians, terceiro classificado à partida para o jogo, cai dois lugares e é agora quinto, com 44. É ultrapassado pelo Internacional, que tem 46 depois de ter ganho ao Cuiabá treinado pelo português António Oliveira, bem como pelo Fluminense, que no sábado bateu o Fortaleza (2-1) e tem 45. O Timão pode ainda ver o Flamengo descolar: os rubro-negros têm 44 pontos, mas jogam ainda esta noite ante o Goiás.

Nesta jornada, o Palmeiras de Abel Ferreira, líder do campeonato, voltou às vitórias após três empates e o Botafogo de Luís Castro empatou.

