O Corinthians empatou na última noite na receção ao Fortaleza (1-1), na primeira mão das meias-finais da Taça Sul-Americana, mas os adeptos não se livraram de um susto ainda antes do apito inicial.

Em clima de festa, a Gaviões da Fiel, principal claque do Timão, acendeu várias tochas e tudo parecia correr na normalidade, até que o uso da pirotecnia resultou num pequeno fogo. Assustados com as chamas, os adeptos começaram a dispersar e uma adepta caiu na bancada, tendo sido pisada e fraturado o braço na queda.

A adepta do Corinthians recebeu assistência médica no estádio, atrás de uma das balizas da Neo Química. Outras pessoas também tiveram de ser assistidas ao intervalo devido a queimaduras leves.