O clube polaco de futebol Zaglebie Lubin começou a produzir máscaras personalizadas com as cores do clube nas instalações do estádio e vai começar a fazer distribuição gratuita à população a partir desta segunda-feira.

Com o campeonato da Polónia suspenso, devido à pandemia da covid-19, o Zaglebie adotou uma medida de contribuição para a comunidade, com a compra de materiais adequados e o arranjo de máquinas de costura para iniciar a produção.

Motoristas de autocarros, funcionários comerciais e idosos serão alguns dos grupos da população prioritários na entrega das máscaras.

«Vendo o que está a acontecer não apenas na nossa cidade, tivemos a ideia de costurar máscaras protetoras. Dessa forma, queremos ajudar os habitantes da região, que perante epidemias são particularmente vulneráveis à possibilidade de contrair o vírus covid-19. As máscaras, que faremos pelo menos algumas centenas inicialmente, são com as nossas cores e vão ser entregues à comunidade local», afirmou a diretora de vendas, publicidade e patrocínios do clube, Magdalena Berkowska, à imprensa do país.