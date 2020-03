A final da Taça do Rei de Espanha em futebol, entre os clubes bascos Real Sociedad e At. Bilbao, agendada para 18 de abril, foi adiada para data a definir, devido ao surto do novo coronavírus (covid-19).

A informação foi dada esta quarta-feira por um porta-voz do Conselho para a Educação e Desporto da Andaluzia, região que iria receber em Sevilha, no Estádio de la Cartuja, o jogo decisivo da prova.

A medida foi adotada a pedido dos clubes finalistas, numa altura em que, em Espanha, há pelo menos 2.188 casos de pessoas infetadas e 49 mortos.