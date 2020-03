O principal especialista de doenças infeciosas do governo dos Estados Unidos, Anthony Fauci, deixou a previsão, este domingo, de que o país pode vir a ter entre 100 mil a 200 mil vítimas pelo novo coronavírus.

«Quando os modelos aparecem, eles mostram o pior e o melhor cenário. Geralmente, a realidade está a meio. Nunca vi um modelo de doenças com as quais lidei na qual o pior cenário sobressaísse. Eles são ultrapassados sempre», afirmou Fauci, em declarações à CNN, no programa State of the Union.

«Vendo o que estamos a ver agora, eu diria entre 100 a 200 mil (mortes). Mas não quero apegar-me a isso», afirmou, apontando que os Estados Unidos vão ter «milhões de casos».

Há já mais de 130 mil casos de covid-19 nos Estados Unidos e mais de 2.300 mortes. É o país com mais casos de infeção no mundo e o quinto com mais vítimas até à tarde deste domingo.