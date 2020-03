O Governo italiano confirmou, esta quarta-feira, que todos os eventos desportivos, que incluem os jogos da primeira liga italiana de futebol, vão ser realizados à porta fechada até 3 de abril, fruto do surto de coronavírus (covid-19) que está a assolar o país.

A decisão é anunciada no mesmo dia em que as autoridades transalpinas confirmaram que a epidemia ultrapassou os 100 mortos.

A República Italiana nota que nos «municípios que não os da zona vermelha [a de maior risco do covid-19] ainda é permitida a realização dos eventos e competições mencionadas, bem como as sessões de treino de atletas de alta competição, dentro de instalações desportivas à porta fechada ou ao ar livre sem a presença de público».

No entanto, as «atividades desportivas realizadas ao ar livre ou dentro de academias, piscinas e centros desportivos de todos os tipos, são permitidas com a condição de que seja possível permitir o cumprimento da recomendação de manter o contacto social a uma distância de um metro».

A ministra da Educação, Lucia Azzolina, anunciou também que todas as escolas e universidades vão, desta quinta-feira até 15 de março, encerrar como medida de precaução.