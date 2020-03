A liga da Bielorrússia é a única em solo europeu que, para já, sobreviveu à pandemia da covid-19, que fez parar o futebol em praticamente todo o mundo.Fora da Europa, a bola continua a rolar na Nicarágua, no Burundi e no Turquemenistão, com os campeonatos ativos.

Mesmo aconselhado pela UEFA para suspender as provas, a Bielorrússia, através do seu presidente Aleksandr Lukashenko, que lidera o país sem oposição desde 1994, respondeu com «mais vodka» para combater a covid-19 e o futebol continua sem qualquer restrição.

Este fim de semana, com público nas bancadas, os campeões Dínamo Brest, equipa que acabou com um domínio de 13 anos do BATE Borisov e em que atua o defesa português Denis Duarte (ex-Vitória de Guimarães), desloca-se ao campo do Slutsk.

Já o BATE, em jogo da segunda jornada, também atua fora, mas no terreno do Slavia-Mozyr, numa altura em que, de acordo com os dados mais recentes, o país tem 86 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Tudo continua «normal» na Bielorrússia, naquela que é a única liga oficial a decorrer, mas o futebol também não parou por completo na Suécia e na Finlândia, já que algumas equipas dos campeonatos secundários continuam a efetuar jogos particulares, numa altura de pré-temporada nos dois países escandinavos.

No Turquemenistão, outra antiga república da antiga União Soviética, mas que fica já no continente asiático, a Yokary Liga continua ativa e tem vários jogos agendados para os próximos dias, com o campeão Altyn Asyr a visitar o campo do Nebitci, num jogo que vai ser disputado num estádio com capacidade para 10 mil adeptos.

Com uma população de cerca de seis milhões de pessoas, o Turquemenistão é dos poucos países no mundo que ainda não apresentou qualquer pessoa infetada com Covid-19.

O mesmo acontece no Burundi, em África, e por isso a 27.ª jornada da Liga A vai decorrer sem restrições, com o líder Le Messager Ngozi a defender o primeiro lugar no campo do Vital’O, quarto classificado.

Na América Central, a Nicarágua apresenta apenas dois casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus e, por isso, o Torneio de Clausura prossegue sem qualquer restrição, com jogos durante a semana e o fim de semana.