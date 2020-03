O Milan anunciou a suspensão das sessões de treino até ao próximo domingo, segundo revelou o próprio clube nas redes sociais.

Esta decisão surge numa altura em que toda a Itália está em quarentena, por ordem de um decreto apresentado pelo primeiro-ministro italiano, e a Série A foi suspensa.

Os «rossoneri» têm o regresso aos treinos previsto para as 14h00 do dia 16 de março.

O Milan está atualmente no sétimo lugar do campeonato, com 36 pontos.

Veja o comunicado:

First team training suspended until 15/3/20. Training resumes, unless otherwise indicated, on 16/3/20 at 2pm



Le attività presso il C.S. Milanello sono sospese fino a domenica 15 marzo. La Prima Squadra si ritroverà, salvo nuove indicazioni, lunedì 16 marzo alle ore 14.00 pic.twitter.com/WevYVJX66F