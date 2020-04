O antigo jogador e treinador do Liverpool, Kenny Dalglish, lenda do clube inglês, testou positivo para a covid-19 e está no hospital, mas não apresenta sintomas. A informação foi adiantada esta sexta-feira, pela família do escocês de 69 anos.

«Inesperadamente, o resultado do teste foi positivo, mas ele continua assintomático», informou a família, numa nota oficial.

Dalglish deu entrada no hospital na quarta-feira, para tratar uma infeção que exigia antibióticos intravenosos.

«Ele gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à brilhante equipa do NHS [Serviço Nacional de Saúde], cuja dedicação, bravura e sacrifício devem ser o foco de atenção da nação neste momento extraordinário. Antes da sua admissão no hospital, Kenny tinha escolhido autoisolar-se voluntariamente por mais tempo do que o período recomendado, juntamente com a família. Ele pediu a todos para que seguissem as orientações relevantes do Governo e dos especialistas, nos próximos dias e semanas. Ele espera estar em casa brevemente. Daremos mais atualizações quando for apropriado», informou, ainda, a família de Dalglish.

O escocês, que despontou como jogador no Celtic, tornou-se figura no Liverpool ente atleta 1977 e 1990, os últimos cinco anos como jogador-treinador. Treinaria também o clube de Anfield mais recentemente, entre 2010 e 2012.