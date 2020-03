O Eintracht Frankfurt recebe esta quinta-feira o Basileia, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, e anunciou, entretanto, que o jogo da segunda mão, previsto para a próxima semana, também será realizado no estádio do Eintracht, face à ameaça de propagação do novo coronavírus.

O clube suíço já tinha anunciado que não iria jogar a segunda mão no St. Jakob Park e, agora, chegou a acordo com o adversário alemão para jogar também o segundo jogo no Commerzbank Arena, em Frankfurt.

O anuncio foi feito pelos dois emblemas que deixam em aberto a possibilidade desta solução ainda vir a sofrer alterações, face à evolução da pandemia.

O jogo desta quinta-feira vai ser à porta fechada, uma solução que também deverá ser adotada para o jogo da segunda mão.