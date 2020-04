A Liga italiana vai intervir para garantir a sustentabilidade dos clubes da Serie A e para isso criou uma série de diretrizes para atenuar as perdas financeiras devido à pandemia de Covid-19.

Em comunicado, o organismo dá luz verde para que os clubes avancem com cortes de 1/3 no total dos salários anuais caso a atividade desportiva esta temporada não seja retomada e de 1/6 mesmo que a época seja reatada nos próximos meses. Na mesma nota é referido, no entanto, que terão de ser os clubes a negociar acordos com os jogadores.

É referido ainda que estas medidas não abrangem a Juventus de Cristiano Ronaldo, que já negociou cortes com os jogadores.

Quanto à corrente época, interrompida há algumas semanas, é referido que tem existido uma coordenação permanente com a UEFA, a Federação italiana de futebol e a Associação Europeia de Clubes no sentido de que a época seja reatada, mas sem riscos e apenas quando houver indicações do governo e condições de saúde para isso.