O futebolista Benjamin Mendy, do Manchester City, autoisolou-se por precaução, na sequência de um familiar que foi hospitalizado, com sintomas de coronavírus (covid-19).

«O clube está ciente de que um membro da família de um jogador da equipa masculina está no hospital com sintomas de doença respiratória», referiu um porta-voz do clube inglês, à imprensa inglesa.

Mendy treinou normalmente esta quinta-feira com os colegas de equipa.

«Ele passou por testes no hospital, um dos quais é para a covid-19. Até que os resultados sejam conhecidos, o jogador em questão autoisolar-se-á por precaução», referiu a mesma fonte.