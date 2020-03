O grupo de artigos de luxo LVMH anunciou, no domingo, a decisão de produzir desinfetante para as mãos a partir desta segunda-feira, para distribuir de forma gratuita em ajuda à França, um dos países europeus mais afetados pela pandemia da covid-19.

«Através desta iniciativa, a LVMH tem a intenção de ajudar a lidar com o risco da falta do produto em França e de permitir que um grande número de pessoas continue a tomar as ações necessárias para se protegerem da propagação do vírus», refere, em comunicado, a companhia, proprietária de marcas como a Louis Vuitton, Dior ou Givenchy.

Na mesma nota, o grupo refere que «vai utilizar todas as estruturas de produção dos seus perfumes e marcas de cosmética em França para produzir largas quantidades de gel hidroalcoólico a partir de segunda-feira», a ser distribuído à APHP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), o centro hospitalar da capital francesa, que emprega 90 mil pessoas e é composto por 12 grupos hospitalares.