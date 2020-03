O presidente do Grémio, Romildo Bolzan Júnior, está curado da covid-19. A informação foi confirmada no boletim diário da Secretaria da Saúde de Osório, município do estado do Rio Grande do Sul, na segunda-feira.

Romildo, de 60 anos, inserido num dos grupos de risco, tinha sido diagnosticado com o novo coronavírus a 22 de março.

O Grémio fez testes a todo o plantel para confirmar casos de covid-19, depois de, este mês, ter feito um jogo quando era debatida a paragem dos campeonatos. Nesse mesmo jogo, os futebolistas entraram em campo com máscaras, numa forma de protesto.