O San Mamés, estádio do Athletic Bilbao, acendeu perto das 22 horas deste sábado (21h em Portugal Continental), para enviar uma mensagem de apoio aos profissionais de saúde no país, no combate à progressão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

«O poder da mente. Obrigado por cuidarem de nós», foram as palavras, em basco, projetadas do exterior do recinto, em simultâneo com um aplauso de centenas de habitantes a partir das suas residências.

Este sábado, o Governo espanhol aprovou medidas «drásticas» para combater a covid-19, que inclui a proibição de todos os cidadãos de andar na rua, a não ser que seja para irem trabalhar, comprar comida ou produtos na farmácia.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, apresentou as medidas após uma reunião do Conselho de Ministros, no quadro do estado de alerta decretado durante 15 dias no país.

Espanha é a segunda nação mais afetada pela covid-19 na Europa, registando nesta altura mais de 5.700 casos.