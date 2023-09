O Conselho Superior da Divisão Profissional do campeonato da Bolívia e da Taça nacional decidiu suspender as duas competições por suspeitas de manipulação de resultados.



A Federação boliviana de Futebol (FBF) pretende realizar um torneio de curta duração, que termine em dezembro e vai, por isso, consultar a CONMEBOL.



«O Conselho Superiro da Divisão profissional, com 14 votos a favor, uma abstenção e dois votos contra, decidiu anular os torneios de 2023. Portanto, os campeonatos ficam anulados», disse o presidente da FBF, Fernando Costa, citado pelo Globo Esporte.



O organismo já formalizou uma denúncia ao Ministério Público contra a alegada «rede de corrupção».



«Foram encontrados indícios de que houve viciação de resultados. Isso é motivo para levar o assunto para consulta da CONMEBOL. Foram expostas todas as consequências, debateram-se em todas as instâncias, levou-se ao conhecimento dos tribunais desportivos e do Ministério Público da Bolívia. O futebol boliviano está ferido de morte», referiu Fernando Costa.



A FBF suspeita que o esquema de manipulação de resultados envolva dirigentes, árbitros e jogadores. Os clubes pediram a destituição dos membros da comissão de arbitragem do campeonato



Esta terça-feira, o presidente do Vaca Díez, Marcos Rodríguez, apresentou a demissão enquanto o Independiente Petrolero disse que quatro jogadores aceitaram subornos.