Depois de não ter somado qualquer minuto na goleada sobre Seicheles, Ousmane Diomande, defesa-central do Sporting, voltou a ser suplente não utilizado na Costa do Marfim, desta feita no triunfo por 2-0 na Gâmbia, na segunda jornada do Grupo F do apuramento africano para o Mundial 2026.

Christian Kouame abriu o marcador aos 45 minutos e Seko Fofana, colega de Cristiano Ronaldo e Otávio no Al Nassr, fechou a contagem com um golaço de fora da área, aos 86.

Com dois triunfos em duas jornadas, a Costa do Marfim é líder do grupo, com os mesmos seis pontos do Gabão. Quénia, Burundi, Gâmbia e Seicheles também compõem o agrupamento.