A FIFA anunciou este sábado a suspensão provisória do defesa internacional costa-riquenho, Orlando Galo, devido a controlo antidoping positivo, devendo assim falhar o Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar.

Na terça-feira, a federação costa-riquenha revelou que o defesa de 22 anos, que representa o Herediano, da Costa Rica, testou positivo a um esteroide anabolizante denominado clostebol, uma substância considerada proibida.

Contudo, só este sábado é que organismo máximo do futebol mundial anunciou a suspensão, não dando um prazo para concluir o processo, mas Galo poderá ser suspenso até quatro anos.

Desta forma, o jovem jogador, 10 vezes internacional, deverá falhar a presença no Mundial no qual a Costa Rica está inserida no Grupo E, juntamente com Japão, Espanha e Alemanha.

Orlando Galo foi suplente não utilizado no play-off intercontinental de apuramento para o Mundial2022 entre CONCACAF e Oceânia, em que a Costa Rica venceu a Nova Zelândia por 1-0, com um golo do ex-Sporting Joel Campbell.