O jogador do Alajuelense, Jonathan McDonald, é muitas vezes associado a uma das maiores empresas de fast food pelo apelido que tem. Desta feita, o internacional pela Costa Rica decidiu brincar com a situação, no dérbi frente ao Saprissa.



Ao contrário do nome que habitualmente usa na camisola, o avançado surgiu com «Burger King» escrito na parte de trás. A brincadeira não caiu bem, visto que as duas marcas de fast food são concorrentes.