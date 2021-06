Reggie Cannon marcou pela primeira vez um golo ao serviço dos Estados Unidos. E que golo! O lateral direito do Boavista tocou a bola de pé direito e finalizou de pé esquerdo, com um remate colocadíssimo e sem hipóteses para o guarda-redes da Costa Rica.



O amigável acabou com um pesado 4-0 a favor dos EUA, dois dias apenas depois da vitória na final da Liga das Nações da CONCACAF, contra o México.



Cannon, 22 anos, tem contrato com o Boavista até 2025 e fez 33 jogos na sua primeira época no Bessa. Pelos EUA marcou o primeiro golo à 18ª internacionalização.