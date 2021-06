Sergio Busquets vai ser integrado na concentração da seleção espanhola depois de ter realizado um teste PCR negativo à covid-19, o primeiro depois de um resultado positivo, dois dias após o jogo de preparação com Portugal, que o levou a ser afastado do grupo.

Cumprido o protocolo, com este último teste, o jogador do Barcelona já se pode juntar ao grupo comandado por Luis Enrique que, depois do nulo frente à Suécia, está em Sevilha a preparar o segundo jogo com a Polónia.